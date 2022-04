Dicastero sviluppo umano integrale: card. Czerny, suor Smerilli e p. Baggio, “ci impegneremo a servizio del Papa e della Chiesa e implementeremo raccomandazioni Commissione”

“Desideriamo ringraziare il Santo Padre per la fiducia che ha riposto in noi e nel nostro operato. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato con noi durante questo periodo ad interim nel portare avanti la missione del Dicastero. Un pensiero riconoscente va al card. Peter K.A. Turkson e a tutti coloro che sono stati Superiori in Dicastero fino alla fine del 2021”. Lo sottolineano in una dichiarazione congiunta il card. Michael Czerny, nominato oggi dal Papa per un quinquennio prefetto del Dicastero per lo sviluppo umano integrale (già prefetto ad interim) e suor Alessandra Smerilli, nominata segretario (già segretario ad interim), e padre Fabio Baggio, nominato sotto-segretario anche con la responsabilità della Sezione Migranti e Rifugiati e dei Progetti speciali, finora sotto-segretario della Sezione Migranti e Rifugiati del medesimo Dicastero. “Ci impegneremo al servizio del Santo Padre e della Chiesa in tutto il mondo – scrivono i tre vertici del Dicastero -, cercando di contribuire a promuovere lo sviluppo integrale di ogni persona e la cura della nostra casa comune, nella consapevolezza che ‘la manifestazione di Dio in Cristo – compresi i suoi gesti di guarigione, di liberazione, di riconciliazione e di pace che oggi siamo chiamati a riproporre ai tanti feriti sul ciglio della strada – indica il cammino e la via del servizio che la Chiesa intende offrire al mondo. Ci impegneremo anche ad implementare le raccomandazioni prodotte dalla metà del 2021 da parte della Commissione di valutazione istituita dal Santo Padre e guidata dal card. Blase Cupich”. “Le congratulazioni e i migliori auguri da parte di tutto il Dicastero vanno infine al card. Peter K.A. Turkson, chiamato dal Santo Padre a servire la Chiesa nel suo nuovo ruolo di Cancelliere delle Pontificie Accademie delle Scienze e delle Scienze Sociali”, conclude la nota.