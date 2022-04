Diocesi: mons. Schillaci nuovo vescovo di Nicosia, “ho accolto questa chiamata del Signore che mi invita a seguirlo”

Papa Francesco ha nominato oggi mons. Giuseppe Schillaci vescovo di Nicosia, trasferendolo dalla diocesi di Lamezia Terme. L’annuncio, così come prevede il protocollo, è stato dato stamani in contemporanea nelle due diocesi alle ore 12, proprio mentre dal Vaticano venivano ufficializzate nomine e rinuncia. Dopo un momento di preghiera, a leggere in cattedrale la lettera di nomina del nuovo incarico di monsignor Schillaci, è stato il vicario generale, mons. Giuseppe Angotti.

“Non l’ho chiesto io – ha detto monsignor Schillaci senza nascondere la sua commozione -. Mi è stato chiesto. Come tre anni fa, oggi, ho accolto questa chiamata che nella fede viene dal Signore. È lui, il Signore Gesù che mi invita a seguirlo. La sequela del Signore è il fondamento. La Chiesa di papa Francesco ha questa fondamentale missione. Essere discepoli del Signore scaturisce dall’essere afferrati da Cristo. Anche in questo caso mi sono lasciato interpellare, come in questi tre anni, che sono stati anni bui, difficili, abbastanza strani per come si stanno succedendo. Ho cercato di fare come ho saputo e come ho potuto. Ho cercato di mettermi al servizio del Signore cercando di ascoltare tutti voi. Si ascolta. È il tempo dell’ascolto. In questo momento, la prima cosa che mi va di dire è di chiedervi scusa, scusa per tutto quello che non ho saputo, non ho potuto darvi. Chiedo scusa a qualcuno se ho arrecato offesa e ho fatto del male”. “Ho avuto la fortuna di conoscere ed apprezzare il cuore di una città viva e ricca e tante cittadine vive e ricche di grandi potenzialità e con ricchezze umane, spirituali, evangeliche – ha proseguito mons. Schillaci -. Dio ci affida gli uni agli altri ed è importante che nel nostro cuore dobbiamo far cadere quelli che sono i pregiudizi e fare venire fuori l’umano dell’uomo”.

Mons. Schillaci rimane come amministratore diocesano fino a quando non farà il suo ingresso a Nicosia e nel frattempo ha nominato delegato ad omnia il già vicario generale, mons. Angotti