Diocesi: Lucca, al via per la prima volta dal 2 maggio la “Settimana della scuola”

La diocesi di Lucca, su iniziativa dell’Ufficio per pastorale scolastica, in collaborazione con altri uffici e servizi diocesani, propone per la prima volta l’iniziativa denominata: “Settimana della scuola”. Si svolgerà dal 2 al 6 maggio prossimi, a Lucca, nel palazzo arcivescovile.

“Consapevoli della rilevanza del sistema scolastico anche nella formazione sociale e civile delle nuove generazioni”, spiegano Lucia Dal Pino e Giacomo Ricci dell’Ufficio Pastorale scolastica, “abbiamo deciso di promuovere una settimana di incontri come occasione di confronto tra operatori scolastici, studenti e genitori”. L’inaugurazione avverrà lunedì 2 maggio, alle 17, nella sala dell’affresco del complesso san Micheletto alla presenza dell’arcivescovo, dove sarà aperta la mostra dei lavori delle scuole che hanno partecipato al concorso “La scuola del Futuro”, indetto nei mesi scorsi dall’arcidiocesi di Lucca sui temi del dono, del rispetto e della responsabilità. A seguire nel salone dell’arcivescovato di Lucca, mons. Paolo Giulietti, incontrerà i dirigenti scolastici del territorio provinciale.

Tra le attività proposte nei giorni a seguire, sempre nel salone dell’arcivescovado, ci sarà anche l’incontro “La scuola educa” martedì 3 maggio, alle 17, dove interverranno l’arcivescovo e vari responsabili degli uffici diocesani. Mercoledì 4 maggio, alle 17, presentazione, per le secondarie di secondo grado, dei Pcto “A occhi aperti” su intercultura e mondialità e “Chiesina della rosa” su arte e ricerca storica. Giovedì 5 maggio poi, dopo un incontro con gli universitari, alle 17, curato dal Progetto Policoro, sarà offerto un aperitivo ai maturandi di quest’anno. Infine, venerdì 6 maggio alle 17, “La scuola guarda al futuro”, riflessioni a cura di Adriano Fabris, professore ordinario di Filosofia morale all’Università di Pisa e a seguire le conclusioni, con mons. Paolo Giulietti, e la premiazione del concorso “La scuola del futuro” dove vari studenti si sono cimentati con opere originali di narrativa, poesia, fumetto, pittura, musica, fotografia e video. Il programma completo della “Settimana della Scuola” con i laboratori aperti su prenotazione a genitori, studenti e docenti è consultabile su www.diocesilucca.it.