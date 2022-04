Papa Francesco ha nominato segretario per la Sezione dottrinale della Congregazione per la Dottrina della Fede mons. Armando Matteo, finora sotto-segretario aggiunto del medesimo Dicastero. Inoltre, ha nominato segretario per la Sezione disciplinare della Congregazione per la Dottrina della Fede mons. John Joseph Kennedy, finora capo ufficio nella medesima Congregazione.