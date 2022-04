A Sua immagine: nella puntata di oggi la storia del rugbista Aristide Barraud. Domani focus sulla Divina Misericordia

Lorena Bianchetti incontra Aristide Barraud, giocatore di rugby ai massimi livelli, in Francia e in Italia, nella puntata di A Sua immagine in onda oggi dalle 16.05 su Rai Uno. Il 13 novembre del 2015 si trova nella sua città, a Parigi. Vuole trascorrere una serata con la sorella Alice e alcuni amici in un ristorante del centro. Una tempesta si abbatte sulla sua vita. Gli attentati al Bataclan provocano 130 morti e 413 feriti, tra cui Aristide e la sorella a cui salva la vita proteggendola con il suo corpo. Due proiettili e 300 schegge si conficcano nella gamba sinistra di Aristide. Lascia il rugby, ma ha la forza di ricominciare da zero ed oggi è un artista affermato e impegnato in vari progetti di solidarietà perché per lui “l’amore è più forte dell’odio”.

A seguire “Le Ragioni della Speranza” con don Giordano Goccini, parroco di Novellara. In questa puntata don Giordano accompagnato da giovani pellegrini, prosegue il cammino sulla Via Matildica, riflettendo sul tema centrale del Vangelo di questa domenica: l’incredulità di Tommaso. Lungo il cammino l’incontro con un artista molto interessante: Felice Tagliaferri, scultore non vedente, che ci accompagna alla scoperta della sua storia e delle sue opere, spiegando l’importanza di saper guardare in profondità, anche senza il senso della vista. La puntata si conclude al Castello di Canossa, nel cuore delle terre matildiche, luogo del famoso evento storico “il perdono di Canossa”.

Domani, domenica 24 aprile, si celebra la festività della Divina Misericordia voluta da San Giovanni Paolo II che l’ha istituita nel 2000, durante la canonizzazione di suor Faustina Kowalska, nella domenica dopo Pasqua. Nel corso della puntata, approfondiremo la storia di Faustina Kowalska alla quale si manifestò Gesù affidandole la missione di proclamare al mondo la Divina Misericordia e di diffondere la Sua immagine come le era apparsa, con la scritta “Gesù confido in te!”. In studio, dalle 11, con Lorena Bianchetti, Luigino Bruni economista e storico del pensiero economico, con interessi in teologia e studi biblici e Chiara Gambino psicoterapeuta. Inoltre in collegamento in diretta dall’Ucraina ci sarà padre Mykhaylo Melnyk per raccontare stati d’animo e sentimenti con cui gli ucraini, oppressi dalla guerra, stanno vivendo il giorno della Pasqua ortodossa.