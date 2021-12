Slovenia e Montenegro: aumentano i contagi Covid-19. Lubiana valuta vaccinazione obbligatoria, niente concerti all’aperto a Podgorica

Da qualche giorno la Slovenia sta registrando un aumento notevole di nuovi contagi, pari ieri a 1704 mentre la scorsa settimana erano 1555. Quasi il 34% dei test molecolari sono positivi mentre ormai la variante Omicron è presente in tutto il Paese. Nel frattempo il ministro degli Interni Ales Hojs ha spiegato in una conferenza stampa che il governo sta valutando la vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19, proposta dal Consiglio di esperti del Centro medico universitario di Lubiana. Attualmente circa il 57% degli sloveni sono vaccinati con due dosi. Sempre nei Balcani, in Montenegro, i casi nuovi sono raddoppiati a 1120, soprattutto nella capitale Podgorica e nelle zone del mare dove è tradizione radunarsi per festeggiare il Capodanno. Infatti le nuove misure vietano ogni festeggiamento all’aperto mentre è consentito radunarsi al chiuso ma con le mascherine e rispettando le distanze. Sono cancellati diversi concerti di Capodanno con artisti famosi. Secondo le nuove misure, gli stranieri senza green pass non potranno entrare nel Paese.