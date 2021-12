Giornata pace: Bolzano-Bressanone, sabato 1° gennaio in duomo la preghiera ecumenica e interreligiosa

La 55ª Giornata mondiale della pace viene celebrata nella diocesi di Bolzano-Bressanone sul piano ecumenico e del dialogo interreligioso. Al tradizionale appuntamento, sabato 1° gennaio, alle 17, nel duomo di Bolzano, sarà presente anche il vescovo Ivo Muser. Centrale nella celebrazione è il messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale 2022, che ha per tema “Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni: strumenti per edificare una pace duratura”.

Quest’anno si è rinunciato alla tradizionale processione per le vie del centro di Bolzano, ma gli organizzatori invitano i partecipanti a portare una lanterna che può essere accesa in duomo alla Luce di Betlemme. “È importante portare questa luce di pace e con essa l’impegno per la pace, a casa con ciascuno di noi”, dicono i promotori. La celebrazione, durante la quale saranno recitati testi di preghiera di diverse religioni e confessioni, sarà trasmessa in diretta dall’emittente diocesana Radio Sacra Famiglia-inBlu. Ad organizzare la preghiera per la pace nel duomo di Bolzano sono la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali, il Katholisches forum e il “Giardino delle religioni”.