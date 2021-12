Editoria: Donne Chiesa Mondo, il numero di gennaio dedicato a coloro che “lottano contro gli abusi e la violenza”

“Donne che curano le ferite nella Chiesa”. È il tema che fa da filo conduttore al numero di gennaio di “Donne Chiesa Mondo”, il mensile de L’Osservatore Romano. Nell’editoriale che apre il numero sono riportate alcune frasi da discorsi di Papa Francesco, come nell’udienza all’Associazione Meter, lo scorso 15 maggio: “La protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale è un dovere di tutti gli Stati, chiamati a individuare sia i trafficanti sia gli abusatori… In pari tempo, sono quanto mai doverose la denuncia e la prevenzione attuate nei vari ambiti della società: scuola, realtà sportive, ricreative e culturali, comunità religiose, singoli individui…Anche oggi vediamo quante volte, nelle famiglie, la prima reazione è coprire tutto: anche nelle altre istituzioni, nella Chiesa, dobbiamo lottare con questa abitudine vecchia di coprire”.

Ancora il Pontefice, sul volo di ritorno dall’Iraq, l’8 marzo scorso: “Le donne si vendono, le donne si schiavizzano. Anche nel centro di Roma il lavoro contro la tratta è un lavoro di ogni giorno. Nel Giubileo sono stato a visitare una delle tante case dell’Opera don Benzi. Ragazze riscattate, una con l’orecchio tagliato perché non aveva portato i soldi quel giorno, l’altra portata da Bratislava nel bagagliaio della macchina, schiava, rapita. Questo succede fra noi, eh! La tratta della gente”.

“L’abuso delle religiose è un problema serio. E non solo l’abuso sessuale, anche l’abuso di potere, l’abuso di coscienza. Dobbiamo lottare contro questo”, ha detto il Santo Padre, il 10 maggio 2019, alla Unione superiore generali.

“Una situazione storica va interpretata con l’ermeneutica dell’epoca, non con la nostra. Nel caso degli abusi nella Chiesa, il coprire, che è il modo che si usa –purtroppo –nelle famiglie, anche oggi, nella grande quantità delle famiglie, nei quartieri, cercare di coprire, noi diciamo ‘no, non va questo, dobbiamo scoprire”, ha affermato Francesco, il 6 dicembre 2021, sul volo di ritorno dalla Grecia. “Invitare a parlare una donna sulle ferite della Chiesa è invitare la Chiesa a parlare su se stessa, sulle ferite che ha” ha osservato il Papa, il 22 febbraio 2019, nell’incontro “La protezione dei minori nella Chiesa”. “Siamo partite da qui per raccontare le donne che lottano contro gli abusi e la violenza e raccogliere le loro testimonianze”, spiega l’editoriale.