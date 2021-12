Palestina: Covax, consegnate 540.000 dosi del vaccino Moderna

Ieri sera lo Stato della Palestina ha ricevuto la più grande spedizione Covax fino ad oggi, con più di 540.000 dosi del vaccino Moderna Covid-19, finanziate dai Governi di Germania e Italia. Queste dosi di vaccino sono state trasferite nelle strutture di stoccaggio dei vaccini del Ministero della Sanità in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. Lo riferisce l’Unicef che con l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) sostiene la campagna di vaccinazione nazionale del Governo dello Stato di Palestina. Ulteriori consegne di dosi di vaccino Covax sono previste per lo Stato della Palestina per coprire il 20% della popolazione – circa 1 milione di persone. Queste dosi sono destinate sia alla Cisgiordania che alla Striscia di Gaza, secondo i criteri di priorità del Piano nazionale di distribuzione e vaccinazione. Covax è una struttura globale che rappresenta una partnership tra Oms, Gavi, Cepi e Unicef, che lavora all’equa distribuzione dei vaccini Covid-19.