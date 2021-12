Diocesi: Terni, domani mons. Piemontese presiede il Te Deum in cattedrale. “Vogliamo invocare la misericordia del Signore sull’umanità e sulla nostra città”

Domani, venerdì 31 dicembre, alle ore 17.30, nella cattedrale di Terni, l’amministratore apostolico della diocesi di Terni-Narni-Amelia, mons. Giuseppe Piemontese, presiederà la solenne celebrazione di ringraziamento di fine anno con il canto dell’antico inno del “Te Deum”. Alla celebrazione prenderanno parte le istituzioni cittadine.

“La conclusione dell’anno suscita in ciascuno di noi e nell’intera collettività sentimenti di tristezza per la pandemia ancora in atto – sottolinea il presule –. Ciò nonostante intendiamo ringraziare il Signore per il tempo che passa e per la sua vicinanza a quanti vivono la sofferenza e i disagi. Vogliamo inoltre invocare la misericordia del Signore sull’umanità e sulla nostra città e diocesi perché l’anno che si apre possa essere foriero di serenità, salute e benessere spirituale e materiale”.

Sabato 1° gennaio, alle ore 17.30, nella cattedrale di Terni, nella solennità di Maria santissima madre di Dio, si terrà la celebrazione eucaristica con il canto finale del Veni Creator e il rinnovo dell’affidamento della città al Sacro Cuore di Gesù.