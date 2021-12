Natale: gli auguri del Grande Imam di Al-Azhar a Papa Francesco e leader Chiese cristiane, “imploriamo pace e fraternità al Dio Onnipotente”

Gli auguri del Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, agli “amici” Papa Francesco, Papa Tawadros, l’Arcivescovo Justin Welby, il Patriarca Bartolomeo I, e ai capi delle Chiese cristiane. Con un twitter pubblicato oggi in 6 lingue (https://twitter.com/alimamaltayeb/status/1476506490571833350), Al-Tayyeb – firmatario con il Pontefice del Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, siglato ad Abu Dhabi nel febbraio 2019 – si rivolge ai leader cristiani per le festività di Natale. “I miei auguri di buon Natale agli amici: Papa Francesco, Papa Tawadros, l’Arcivescovo Justin Welby, il Patriarca Bartolomeo I, i capi della Chiesa e i confratelli cristiani in Oriente e Occidente, implorando che Dio Onnipotente circondi tutto quanto esiste con la pace, l’amore e lo spirito di fraternità e di risparmiaci le sofferenze della guerra e dell’odio”.