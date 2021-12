Libri: pubblicato “San Giuseppe, papà di tutti” di Scarlato e mons. Seccia

Si intitola “San Giuseppe, papà di tutti. Uscire o restare: una scelta di cuore”, edito da Tau editrice, il libro di Giuseppe Scarlato.

Il libro vede la sua ispirazione il 19 marzo del 2021. Da poco è trascorso l’onomastico dell’autore quando gli viene comunicato di aver contratto il Covid-19. Decide così di valorizzare quella stessa quarantena e comincia a scrivere un libro per ragazzi proprio sull’esistenza dell’uomo e del santo di cui l’autore porta il nome. Altra penna del libro quella di mons. Michele Seccia, arcivescovo di Lecce, che prova a riflettere su altre sfaccettature della paternità, in san Giuseppe come in ogni genitore, di oggi e di domani. L’itinerario del libro si divide in sei capitoli tematici. Un relazione epistolare dalla quale prende il via un cammino di crescita, culturale, spirituale, umana. Da un lato, input, questioni e inquietudini; dall’altro punti di vista, tracce, sostegno e incoraggiamento. Il testo si chiude con una dedica a due uomini scomparsi nel 2020, non padri ma Padri.