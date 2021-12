Diocesi: Lucca, torna la Marcia della Pace il 1° gennaio 2022

Anche la diocesi di Lucca ricorda, con particolare solennità, la 55esima Giornata mondiale della Pace del 1° gennaio 2022. L’arcivescovo mons. Paolo Giulietti, il primo giorno dell’anno, celebrerà la Messa per la pace nel duomo di Castelnuovo alle 11 e poi alle 19 a Viareggio nella chiesa di Santa Rita. A Lucca la messa è fissata in cattedrale alle 17.

Nel capoluogo, tuttavia, torna anche la tradizionale Marcia della pace, promossa dalla Consulta delle Aggregazioni Laicali, dalla Comunità di Sant’Egidio, e dalla Chiesa nella città di Lucca: il ritrovo è alle 15.45 in piazza San Michele da dove si snoderà fino in piazza san Martino. I promotori dell’iniziativa vogliono far giungere il loro sostegno alle parole del Papa e alla sua sollecitudine per la pace nel mondo. Quella della marcia è una tradizione confermata per la città. Quest’anno, la Marcia a Lucca si terrà in forma ridotta, senza canti, e nel rigoroso rispetto delle norme anticovid. Sfileranno in preghiera insieme all’arcivescovo Paolo Giulietti, varie altre rappresentanze: religiosi e religiose anche di diverse confessioni, autorità cittadine, gruppi, movimenti e associazioni della Consulta delle aggregazioni laicali, giovani e famiglie delle comunità parrocchiali, associazioni di volontariato e tutti coloro che credono all’annuncio e alla testimonianza della pace.