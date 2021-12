Giornata pace: Faenza-Modigliana, la diocesi annulla la Marcia cittadina per l’emergenza sanitaria

Visto il perdurare della situazione di emergenza legata alla diffusione della pandemia, la diocesi di Faenza-Modigliana ritiene opportuno annullare sabato 1° gennaio 2022 la tradizionale Marcia cittadina in occasione della 55esima Giornata mondiale della Pace.

Viene invece confermata la celebrazione eucaristica alle 18 in cattedrale, presieduta dal vescovo Mario Toso.

Il tema della Giornata mondiale della pace di quest’anno è “Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni: strumenti per edificare una pace duratura”.