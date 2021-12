Povertà: Caritas di Terni-Narni-Amelia, aiutate 4.200 persone nel 2021

Nel 2021 le persone che si sono rivolte alla Caritas di Terni-Narni-Amelia e all’associazione di volontariato San Martino sono state 4.193, 120 in più rispetto al 2020 (3%). Ma rispetto al 2020 meno della metà delle persone che si erano rivolte alla Caritas durante il lockdown, ossia 302 casi, sono uscite dalla situazione emergenziale (-100 nuclei). “La buona notizia e che circa il 40% dei nuclei che nel 2020 si erano rivolti alla Caritas sono riusciti ad uscire dall’emergenza – spiega padre Stefano Tondelli, direttore della Caritas diocesana -. La cattiva notizia invece che circa il 60% delle persone che si sono rivolte alla Caritas durante l’emergenza del 2020, hanno continuato ad essere in difficoltà anche nel 2021”. Tra le categorie che si sono rivolte alla Caritas durante il lockdown ci sono in prevalenza famiglie numerose con minori italiane e straniere e persone che non hanno potuto più svolgere la loro attività lavorative. L’Emporio della solidarietà ha seguito nel 2020 302 nuclei familiari (+ 214 rispetto al pre-pandemia). Nel 2021 circa 202 nuclei (+ 114 rispetto al pre-pandemia, ma – 100 rispetto al 2020). Sono stati distribuiti 24.706 pezzi di prodotti alimentari e 15.448 capi di vestiario. 52 persone hanno usufruito del servizio doccia al centro Caritas di via Vollusiano a Terni; sono stati effettuati 17 colloqui al Centro di ascolto nel carcere di Terni, che ha consegnato a 107 detenuti 1.708 beni di prima necessità; sono stati accolti 321 immigrati, di cui 206 richiedenti asilo e 9 persone vittime di tratta di cui 5 donne per sfruttamento sessuale e 4 uomini per sfruttamento lavorativo. Sono state accolte 11 persone maltrattate (5 donne con 6 minori) e 203 persone hanno usufruito del contributo 8×1000 della carità con 285 interventi per il pagamento di utenze, affitti e varie. Alla Mensa San Valentino nel 2021 sono stati 25.500 i pasti consumati ai tavoli e consegnati. In occasione delle feste natalizie sono stati distribuiti 50 cesti natalizi, 50 confezioni per l’igiene e mascherine, 98 confezioni di dolciumi.