Servizio civile: Assisi, 7 posti disponibili in diocesi presso le opere segno della Caritas

(Foto: diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino)

È on line il nuovo bando del servizio civile che prevede la possibilità di svolgere 12 mesi di servizio presso le opere segno della Caritas diocesana di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino. Sette posti suddivisi su 4 progetti per 25 ore settimanali di impegno a scelta tra Centro di ascolto diocesano di Assisi (1 posto: titolo progetto “Ascolto è più che sentire-Umbria”); Mensa di Casa Papa Francesco (2 posti, di cui 1 riservato ai giovani con temporanea fragilità personale o sociale – progetto “Si mise a tavola con loro-Umbria”); Emporio diocesano “7 Ceste” (2 posti, di cui 1 riservato ai giovani con temporanea fragilità personale o sociale – progetto “Chicco di grano-Umbria”); Centro di volontariato sociale di Gualdo Tadino (2 posti, di cui 1 riservato ai giovani con temporanea fragilità personale o sociale – progetto “Ascolto è più che sentire-Umbria”).

Punti qualificanti dell’esperienza sono la possibilità di vivere il servizio in una dimensione comunitaria e di gruppo nutrendosi del rapporto con gli ultimi nonché la possibilità di ricevere formazione continua guadagnando strumenti e competenze validi anche per il futuro.