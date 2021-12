Riviste: “Messaggero dei Ragazzi”, a gennaio s’inaugura l’anno del centenario

Un logo con due occhi curiosi che leggono una rivista. È quello che campeggia sulla copertina del “Messaggero dei Ragazzi” di gennaio 2022, che inaugura l’anno del centenario della rivista. Sì perché, il MeRa compie 100 anni dalla prima pubblicazione, avvenuta nell’agosto del 1922 benché con un diverso nome: “Sant’Antonio e i fanciulli”. Ed è proprio “Un secolo di MeRaviglie” lo slogan che accompagnerà i lettori per tutti i numeri del Centenario che si apre fra qualche giorno. Un record di longevità nel panorama dei mensili per ragazzi italiani ed europei. In “100 anni di vita” fra Simplicio (pseudonimo che da sempre identifica il direttore della rivista edita dai frati della basilica di S. Antonio a Padova) si rivolge ai lettori raccontando un po’ di sé e del futuro nella rubrica delle lettere: “Ricevere una lettera è una delle cose più belle, che sempre mi meraviglia: specialmente negli anni passati, ragazzi e ragazze (perfino più grandi) mi hanno scritto raccontando della loro vita, dei loro problemi e dubbi, ma anche delle scoperte e delle loro belle esperienze, ponendo tante domande alle quali provo a rispondere, anche se spesso non c’è una risposta definitiva – confessa – Cerco di ascoltarvi e di camminare con voi, vi racconto la mia esperienza, quello che anch’io ho incontrato e conosciuto, chiedendo che il buon Dio illumini il percorso che stiamo facendo e la vita di ciascuno di voi”. E prosegue illustrando come il “viaggio del secolo” sulla rivista sarà “un tuffo nel passato”, “alla ricerca di quello che ha reso prezioso e meraviglioso il MeRa. Ogni mese, pubblicheremo le pagine più curiose, interessanti o intriganti di un numero scorso. E vedrete, tante cose sono cambiate nel tempo: la grafica della rivista, il formato, i contenuti, la tecnologia, anche i lettori sono cambiati, perché il MeRa è una rivista per ragazzi e non si resta ragazzi per sempre… anche se so che ci sono degli adulti affezionati che continuano a seguirci! C’è una cosa però che non è cambiata: io, fra Simplicio, e tutti quanti collaborano con me crediamo che ciascuno di voi sia importante e per questo cerchiamo sempre di prenderci cura di voi attraverso queste pagine e le altre proposte che trovate sul web e sui social. Perché le vere perle preziose siete voi!”.

Ogni mese le pagine storiche del MeRa verranno attualizzate attraverso approfondimenti in base a un tema specifico.