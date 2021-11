Tv2000: in onda la prima puntata di “Finalmente domenica” con ospite Alessandro Greco

Alessandro Greco racconta la sua amicizia e il rapporto professionale con Raffaella Carrà nella prima puntata di “Finalmente domenica”, il nuovo programma domenicale di Tv2000, in diretta da domenica 28 novembre, alle 17, dagli studi di via Aurelia. Condotto da Lucia Ascione, il programma si rivolge a tutta la famiglia: un’ora in cui si alternano approfondimenti sull’attualità, interviste a personaggi famosi e protagonisti dello spettacolo e della cultura, storie di talento e riscatto, di amore e solidarietà, testimonianze di fede e di conversione. Spazio agli eventi più importanti del pontificato di Papa Francesco. Il nome del programma sottolinea la volontà e la necessità di tornare “finalmente” a emozionarsi, sentirsi vicini, a sorridere e pensare al futuro con speranza. Nella puntata ospiti anche Antonio e Mariarca Iavarone, due giovani fratelli che hanno scelto di consacrarsi a Dio, oggi rispettivamente parroco di Santa Maria Maddalena nel quartiere di Scampia a Napoli, e suor Elisabettina Bigia nel convento di Casoria (Na).