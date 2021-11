Diocesi: Bologna, messa del card. Zuppi per studenti e docenti dell’università. Veglia per le donne vittime di violenza

L’arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi presiederà lunedì 29 novembre alle ore 19.00 la messa in cattedrale, curata dall’équipe diocesana per la Pastorale universitaria, per studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo dell’Università di Bologna. Alle ore 20.30, inoltre, guiderà il momento di preghiera in memoria delle donne vittime di tratta e violenza e di Christina Ionela Tepuru, con partenza dal cippo che ricorda il luogo del suo omicidio alla rotonda del Camionista di Borgo Panigale, in via delle Serre. Il momento di preghiera è proposto dall’Albero di Cirene, con il progetto “Non sei sola”, dalle Comunità Papa Giovanni XXIII e Sant’Egidio, da associazione Betania, Azione cattolica italiana, parrocchia Santo Spirito di Anzola dell’Emilia, Casa Canos e Inner Wheel Club Bologna.

Domenica 28 alle ore 16.00 l’arcivescovo presiederà la messa nella cappella del seminario arcivescovile (piazzale Bacchelli, 4) al termine del quinto incontro del “Monastero WiFi”, dedicato al dialogo fra Gesù e Nicodemo, che si svolgerà a Villa Revedin dove interverranno don Ugo Borghello, don Luigi Maria Epicoco e suor Maria Gloria Riva.

Martedì 30 alle ore 15.00 il card. Zuppi parteciperà alla presentazione del suo libro “Fratelli tutti. Davvero. Uomini e donne in dialogo con il cardinale” (Effatà editrice), dove interverranno anche Marco Belinelli, capitano della Virtus, Luca Baraldi, Ceo di Virtus Pallacanestro, Corrado Caiano, curatore del libro con Nicoletta Ulivi, e modererà l’incontro, che si svolgerà nella sala stampa della Virtus Segafredo Arena, Valerio Baroncini, vice direttore de “Il Resto del Carlino”. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nel rispetto delle normative anticovid. Per informazioni www.chiesadibologna.it