Azione cattolica: Termoli, il settore Giovani propone la mostra “Piergiorgio Frassati. Un santo vero per amico”

Il settore Giovani dell’Azione cattolica della diocesi di Termoli-Larino propone una mostra fotografica dal titolo “Piergiorgio Frassati. Un santo vero per amico”. L’esposizione è curata e realizzata da Gianfranco De Carolis “e vuole, attraverso dei pannelli, far conoscere i punti salienti della vita del beato dell’Azione cattolica”. L’inaugurazione si terrà domenica 28 novembre alle ore 17.30 presso la Casa Museo Stephanus a Termoli. La mostra rimarrà aperta fino al 5 dicembre. Per informazioni o prenotazioni della visita contattare il numero 342 04 56 999.