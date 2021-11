Rai Due: Sulla Via di Damasco, domani puntata sul senso della malattia. Ospite il medico la cui storia ha ispirato la serie tv “DOC – Nelle tue mani”

Mentre la quarta ondata della pandemia dilaga in Europa, tornano anche le domande sul senso della malattia. Se ne parlerà a Sulla Via di Damasco (di Vito Sidoti), domani, domenica 28 novembre, alle 8.40, su Rai Due, in compagnia di un ospite, un medico, la cui storia personale ha ispirato la fiction “DOC – Nelle tue mani”: il prof. Pierdante Piccioni. Dietro quel film c’è una persona vera che ha dato un significato al trauma della sua malattia, recuperando una nuova coscienza di sé, più empatica e più aperta ai bisogni degli ultimi. Attraverso alcune immagini del film, il medico del pronto soccorso di Lodi e Codogno ripercorrerà la sua seconda vita, svelando la “medicina” che ha trasformato il dolore e lo sconforto in risorsa. L’altra protagonista del programma condotto da Eva Crosetta è Monica Capasso: grazie a una grave malattia, Monica ha capito cosa conta di più nella vita, sostenuta dalla fede, dalla speranza e dall’affetto degli amici della Comunità “Cenacolo” di suor Elvira. “La sanità – dice Piccioni – non deve dimenticare il benessere delle persone e perdere di vista l’essenziale, rintanandosi dietro i numeri. L’empatia è una medicina”.