Diocesi: Reggio Calabria-Bova, stasera momento di preghiera e di festa con l’arcivescovo Morrone per la Giornata della gioventù

Stasera, alle 19, i giovani dell’arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova vivranno un momento di preghiera e di festa con la celebrazione della Gmg diocesana. Ne dà notizia la diocesi calabrese, che la descrive come “un momento di condivisione e di gioia”. L’evento, che si pone in continuità con il camino sinodale che la Chiesa reggina sta vivendo, ha lo stesso tema della Gmg celebrata la scorsa domenica: “Alzati, ti costituisco testimone di quel che hai visto”. Sarà presente l’arcivescovo, mons. Fortunato Morrone. In questa occasione, tra l’altro, – oltre a segnare il ritorno alle attività in presenza – sarà presentato anche il nuovo logo della Pastorale giovanile diocesana di Reggio Calabria-Bova.