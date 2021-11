Diocesi: Cesena, domenica il vescovo Regattieri presiede l’ordinazione di due nuovi diaconi

Due nuovi diaconi per la diocesi di Cesena-Sarsina. Verranno ordinati domenica 28 novembre dal vescovo Douglas Regattieri, durante la messa delle 18, in cattedrale a Cesena, in occasione dell’undicesimo anniversario dell’ordinazione episcopale del presule. L’ordinazione diaconale del seminarista Enrico Venturi è in vista di quella presbiterale: 33 anni, proveniente dalla parrocchia di Madonna del fuoco (Cesena), presta ora servizio presso l’unità parrocchiale San Giorgio, Bagnile, Calabrina. Dopo esser stato battezzato nella parrocchia di Case Finali, ha frequentato la parrocchia di Madonna del fuoco. Cesarino Biondini verrà invece ordinato diacono permanente. Classe 1964, vive a San Mauro Mare e lavora a Santarcangelo di Romagna come presidente di una cooperativa sociale. Presta servizio a Santa Maria Nuova di Bertinoro. Dal 2006 frequenta la parrocchia di Santa Maria Nuova (Bertinoro). Con il parroco di allora, don Aldo Menghi, nel 2012 intraprese il cammino diaconale, proseguito poi con l’arrivo del successore, don Theo.