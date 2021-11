Scuola paritaria: Fidae, Virginia Kaladich rieletta presidente. Nominato il nuovo Consiglio nazionale

Si è concluso oggi, a Roma, il convegno nazionale della Fidae con la rielezione, all’unanimità, di Virginia Kaladich che dunque sarà la presidente nazionale anche per il triennio 2022/2024. “Per me è un onore poter continuare il mio lavoro al servizio della Chiesa e nella Chiesa, per rendere la scuola sempre più a misura dei nostri ragazzi”, ha commentato. I delegati della federazione, che si sono ritrovati a Roma per partecipare agli eventi e poi all’assemblea nazionale, hanno eletto il nuovo Consiglio nazionale: Virginia Kaladich, presidente nazionale, padre Sebastiano De Boni e suor Paola Murru, vice presidenti nazionali, suor Mariella D’Ippolito, segretario nazionale. Andrea Forzoni è il tesoriere nazionale. Completano la Giunta nazionale: don Andrea Andretto, suor Clara Biella, padre Vitangelo Denora, Barbara Rossi. I revisori dei conti sono Angelo Agostinis, Donato Di Donato e Mario Latella. “Vorrei esprimere un grazie ai delegati che hanno espresso la loro fiducia riconfermando praticamente la squadra che in questi tre anni ha lavorato insieme, facendo rete, cercando di trovare soluzioni rapide in grado di superare le difficoltà che la pandemia ci ha messo di fronte. Ci attendono sfide altrettanto importanti e difficili – ha concluso Kaladich – e sono sicura che tutti insieme, scuole, insegnanti, istituzioni, personale scolastico, se ci aiutiamo tra di noi, camminando insieme potremo davvero trasformare la nostra scuola, rendendola un luogo migliore dove prendersi cura e accompagnare i nostri ragazzi, preparandoli alla vita”.