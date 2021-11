Conferenza sul futuro dell’Europa: 200 cittadini discutono di Ue nel mondo e migrazioni

(Foto Parlamento europeo)

Duecento cittadini collegati on line, un centinaio di interpreti per assicurare la traduzione nelle lingue ufficiali dell’Ue, ricercatori, giornalisti: sono tra i protagonisti del panel dei cittadini della Conferenza sul futuro dell’Europa che partecipano in questo fine settimana, in modalità mista, in presenza (a Bruxelles) e on line al dibattito su due temi principali: l’Europa nel mondo e i fenomeni migratori. Si discute – avverte il sito del Parlamento europeo – di autonomia strategica, del ruolo dell’Ue nei negoziati commerciali e climatici, della promozione dei valori dell’Unione, della sicurezza e della difesa, del processo decisionale in politica estera, della migrazione e dell’asilo. 13 gli oratori previsti che si alternano a dibattito con i cittadini iscritti, dei 27 Paesi Ue. Qui è possibile seguire la diretta.