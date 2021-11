Cooperazione internazionale: Pax Christi-Univ. Lateranense, il 1° dicembre lancio di un percorso di alta formazione

Mercoledì 1 dicembre, alle 12, Pax Christi e Pontificia Università Lateranense (Pul) lanciano su Zoom la “Scuola d’innovazione sociale per la pace e lo sviluppo della cooperazione internazionale”. Un percorso di alta formazione, per formare i professionisti di domani a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati nell’Agenda Onu 2030. Innovazione sociale, sviluppo sostenibile, cooperazione internazionale, sono alcuni tra gli ambiti ai quali, negli ultimi anni, molti giovani guardano con interesse per costruire la propria dimensione professionale. Allo stesso tempo, l’investimento formativo, di quanti operano già su queste tematiche risulta un elemento particolarmente problematico. In questo scenario Pax Christi e Pontificia Università Lateranense propongono un piano didattico composto da cinque percorsi di alta formazione il cui obiettivo è trasferire competenze e conoscenze utili a quanti si dedicheranno a preparare risposte concrete alle 5P dell’Agenda 2030 dell’Onu: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership. Diritti umani, democrazia partecipativa, economia, management, pedagogia, alcune delle discipline trattate. La proposta formativa è strutturata attraverso moduli online, su piattaforma dedicata, curati da docenti universitari ed esperti. La chiusura della prima edizione della Scuola si svolgerà invece presso la Lateranense a Roma. Alla conferenza stampa interverranno fra gli altri Giulio Alfano, delegato per il Ciclo di studi in scienze della pace (Pul) e mons. Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi Italia.