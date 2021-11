Agenda 2030: Asvis, il 2 dicembre presentazione del secondo Rapporto “I territori e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile”

Verrà presentata il prossimo 2 dicembre la seconda edizione del Rapporto Asvis sui territori, uno strumento che ha lo scopo di misurare, attraverso indicatori statistici elementari e compositi, il posizionamento degli enti locali rispetto ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Il testo, oltre a stimolare il processo di territorializzazione dell’Agenda Onu, offre anche un focus sulle disuguaglianze territoriali in Italia e presenta le proposte elaborate dall’Asvis-Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, cartello che riunisce oltre 200 organizzazioni e può contare sul contributo di 600 esperti, per indirizzare il percorso di ripresa in una logica di sviluppo sostenibile. L’incontro (online su asvis.it, sulla pagina Facebook dell’Asvis e sul canale YouTube Asvis) verrà aperto dai saluti di Pierluigi Stefanini, presidente e portavoce Asvis, e di Marcella Mallen, presidente Asvis. Al dibattito interverranno fra gli altri Stefano Lo Russo, sindaco di Torino; Piero Lacorazza, direttore della Fondazione Appennino; Michele de Pascale, sindaco di Ravenna e presidente dell’Unione Province d’Italia; Roberta Lombardi, assessora Transizione ecologica e trasformazione digitale della Regione Lazio; Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.