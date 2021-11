Diocesi: Perugia, domani riapre oratorio di Case Bruciate con locali rinnovati. Al via “Oratorio league” con 285 atleti

Domenica 28 novembre verrà inaugurato il nuovo Oratorio “Pingo – Preferisco il Paradiso” della parrocchia di Case Bruciate a Perugia. I saloni oratoriali sono stati chiusi per alcuni mesi per effettuare dei lavori di ristrutturazione ed ora sono ufficialmente utilizzabili. Per la giornata di inaugurazione – come segnala l’ufficio stampa della diocesi umbra – sono previsti due momenti importanti: alle ore 11.00 l’esibizione del coro Stone Eight presso i saloni del nuovo oratorio e a seguire, alle ore 11.45, la messa presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia.

Nella stessa giornata di domenica inizia “Oratorio league”, il torneo di calcio a cinque, maschile e femminile. Oratorio League è organizzato dall’associazione SportLab, da Pastorale giovanile, in collaborazione con il Coordinamento oratori perugini. “L’evento sportivo-educativo, ormai alla sua ottava edizione, prenderà il via alle 13.45 presso l’impianto sportivo Green Club di Olmo; alla cerimonia d’apertura interverrà l’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve cardinale Gualtiero Bassetti”.

“Dopo la ripartenza di settembre con la StarCup – ha dichiarato don Luca Delunghi, presidente di Pastorale giovanile – poter partire con l’Oratorio League è per noi importante. Vorremmo che le famiglie, i ragazzi e gli oratori delle nostre unità pastorali avessero modo di vedere la possibilità di un tempo nuovo per il loro divertimento e la loro crescita insieme. La speranza è che quest’anno l’Oratorio League sia occasione per i ragazzi di tirar fuori tutta la loro grinta e rendersi conto ancora di più che puntare lo sguardo oltre l’ostacolo è possibile e bello”. Al torneo sono iscritti 285 giovani giocatori, per un totale di 14 squadre maschili e 13 femminili, provenienti da venti oratori della diocesi.