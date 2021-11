A Sua immagine: oggi a tu per tu con lo scrittore Mencarelli. Domani focus su “La vita contemplativa”

Ritorna oggi, sabato 27 novembre, alle 15.55, su Rai Uno, A Sua immagine. In questa puntata, la conduttrice Lorena Bianchetti incontrerà lo scrittore Daniele Mencarelli, vincitore del “Premio Strega Giovani” nel 2020 con il romanzo “Tutto chiede salvezza”. In studio racconterà soprattutto i travagli e le oscurità che hanno preceduto il suo successo di scrittore: un passato da alcolizzato, e sottoposto a un T.S.O, il lavoro come addetto alle pulizie all’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma dove anche grazie all’incontro con le sofferenze dei bambini e alla forza terapeutica della scrittura ha iniziato una nuova vita, segnata allora come oggi, da un’incessante ricerca di un senso profondo della vita e del mondo. In un servizio parlerà anche la moglie Piera.

A seguire “Le ragioni della speranza” con fra Daniele Randazzo. Inizia questa domenica il tempo dell’Avvento, occasione di ripartenza in attesa del Natale. Prosegue l’itinerario alla scoperta delle sante e dei santi francescani. Nella puntata di oggi tappa a Cortona, in Toscana, in uno dei luoghi dove passò San Francesco e dove la tradizione consegna la santità di una terziaria: Margherita da Cortona.

La puntata di domani, domenica 28 novembre, alle 10.30, su Rai Uno, è dedicata alla vita contemplativa, nella giornata pro-orantibus. Saranno raccontate alcune storie di chi ha optato per la vita monastica: suore di clausura più giovani e meno, che riveleranno le origini delle loro vocazioni, ma anche lo stile di vita praticato, le difficoltà e le gioie; inoltre sarà ripercorsa la storia del monachesimo femminile, visitando monasteri con oltre 1500 anni di vita. In studio, suor Diana Papa, collegata dal monastero in cui vive, padre Sandro Perrone, rogazionista, che per anni si è occupato delle vocazioni, e Massimo Carlo Giannini, storico della Chiesa. Alle 10.55, dopo il notiziario con Paolo Balduzzi, la linea passa alla Messa, in onda dalla Basilica dei Santi Quattro Coronati di Roma. Alle 12, appuntamento con l’Angelus di Papa Francesco in diretta da Piazza San Pietro.