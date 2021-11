Diocesi: Acireale, il 28 novembre ritiro d’Avvento col vescovo Raspanti

Domenica 28 novembre, nell’Eremo di Sant’Anna ad Aci San Filippo, mons. Antonino Raspanti, vescovo della diocesi di Acireale, terrà il ritiro d’Avvento, tempo liturgico che precede e prepara al Natale.

Il momento di particolare importanza spirituale è aperto a tutti. La preghiera delle lodi, alle 9, darà inizio alla giornata che si concluderà alle 18 con la celebrazione della Messa. “Ci prepariamo a ricordare la venuta del Cristo fatto carne – afferma mons. Raspanti – e ad attendere il suo ritorno glorioso alla fine della storia, tempo a noi sconosciuto. La nostra attesa non è rivolta però a qualcuno che non c’è, perché il costante suo venire nei sacramenti ci garantisce la sua presenza. Lo Spirito Santo ci aiuti a spalancare i nostri cuori e a disporci bene in questo tempo di Avvento”.