Patris Corde: Cantelmi, san Giuseppe “potente paradigma maschile per la società di oggi”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

La paternità di San Giuseppe rinvia “ad una paternità altra e alta: la paternità di Dio che ama ma lascia liberi”. Lo dice in un’intervista al Sir lo psichiatra Tonino Cantelmi, professore di Cyberpsicologia presso l’Università europea di Roma e presidente dell’Associazione italiana psicologi e psichiatri cattolici (Aippc), ripercorrendo i punti più significativi della lettera apostolica Patris Corde pubblicata da Papa Francesco lo scorso 8 dicembre in occasione del 150° anniversario della dichiarazione di san Giuseppe quale patrono della Chiesa universale. Cantelmi risponde all’affermazione del Pontefice secondo il quale il mondo ha bisogno di padri, non di padroni . “L’amore autentico – spiega – è legato alla capacità di donarsi, non alla smania di possesso; la sua è una logica di libertà”. Eppure, sostiene Francesco, padri non si nasce, lo si diventa. “Da tempo – replica lo psichiatra – proponiamo ‘scuole’ per genitori, perché anche madri non si nasce. Si diventa padre (e madre) quando si comincia ad avere la responsabilità di qualcuno da educare e, come spiega il Papa, da ‘introdurre all’esperienza della vita’”. Paradossalmente, “anche se oggi la nascita del primo figlio è rinviata molto in avanti negli anni – per le donne l’età media è 34 anni, per gli uomini anche più tardi – la transizione dei giovani adulti al ruolo genitoriale rimane faticosa”.

Non solo padre: per Cantelmi “san Giuseppe è anche un potente modello maschile per la società di oggi: non cerca i riflettori, non ha bisogno di salire sul palcoscenico ma è grandissimo nella sua operosità silenziosa e nella sua rispettosa delicatezza verso Maria. E questo è il miglior antidoto al maschilismo e al narcisismo diffuso di chi tenta di prevaricare la donna per autoaffermarsi”. A proposito di Maria: si dice che dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna… “Qui è davvero così – risponde sorridendo –. Anzi, qui più che mai!”.