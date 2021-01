Diocesi: Perugia, il 6 gennaio “arrivo dei re magi” in streaming e messa con il card. Bassetti alle 11 in cattedrale

Non si terrà “in presenza”, ma in streaming (per via dell’emergenza sanitaria), la sacra rappresentazione dell’arrivo dei re magi, il prossimo 6 gennaio, promossa in forma itinerante da alcuni anni, nell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, dall’Ufficio per la Pastorale familiare con il coinvolgimento delle comunità parrocchiali. Ad annunciarlo sono i responsabili della Pastorale diocesana familiare, i coniugi Roberta e Luca Convito. “Anche quest’anno – spiegano –, grazie alla creatività e all’impegno della parrocchia di San Giovanni Battista di Ferro di Cavallo non mancherà il racconto dei magi che arriverà in maniera diversa, direttamente nelle nostre case sotto forma di un cortometraggio ‘Hope’, realizzato da attori professionisti e non”.

Il cortometraggio (circa 10 minuti) sarà visibile in streaming, mercoledì 6 gennaio alle 10, sul canale Youtube del settimanale “La Voce” e condiviso sulla pagina Facebook della Pastorale familiare di Perugia sulla quale da oggi, 4 gennaio, sarà presente il trailer.

Concluderà questo cortometraggio l’augurio del cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti, che molto ha incoraggiato la sua realizzazione, importante in questo periodo di difficoltà, sofferenze e sacrifici vissuti da tutti, singoli e intere famiglie. Il card. Bassetti presiederà la celebrazione eucaristica dell’Epifania del Signore, nella cattedrale di San Lorenzo, mercoledì 6 gennaio, alle 11.