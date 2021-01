Bielorussia: l’arcivescovo Tadeusz Kondrusiewicz va in pensione. A Minsk nominato un amministratore apostolico

L’arcivescovo Tadeusz Kondrusiewicz va in pensione. Ieri, 3 gennaio, giorno in cui il metropolita di Minsk e Mogilev ha compiuto 75 anni, Papa Francesco ha accettato le sue dimissioni e ha nominato mons. Kazimierz Wielikosielec amministratore dell’arcidiocesi. Lo ha reso noto ieri il bollettino della Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Kondrusiewicz era appena rientrato a Minsk dalla Polonia dove era stato fermato dalle autorità bielorusse alla fine di agosto impedendogli di rientrare a Minsk. Sulla vicenda era intervenuta anche la Segreteria di Stato vaticana e in seguito ad una serie di visite da parte di rappresentanti della Santa Sede, coordinate dalla nunziatura di Minsk, il 22 dicembre scorso il nunzio apostolico in Bielorussia, Ante Jozic, aveva annunciato “di aver ricevuto dagli organi statali competenti”, l’informazione che l’arcivescovo di Minsk “non ha più ostacoli per rientrare nel territorio della Repubblica di Bielorussia”. Kondrusiewicz aveva così potuto tornare in diocesi e celebrare il Natale con i fedeli. Il vescovo Kazimierz Wielikosielec – nominato da Papa Francesco amministratore apostolico di Minsk – è vescovo ausiliare della diocesi di Pinsk dal 1999. Nel maggio 2020, nonostante abbia compiuto 75 anni, Papa Francesco gli ha permesso di restare in carica almeno per i successivi due anni.