Malta: maratona di solidarietà per Id-Dar tal-Providenza, casa di accoglienza per persone disabili. Raccolti 2,5 milioni di euro

Id-Dar tal-Providenza, casa cattolica fondata nel 1965 e che oggi accoglie 115 persone disabili, ringrazia per “l’incredibile generosità” che in una maratona organizzata il 1° dicembre ha raccolto la cifra record di 2.531.540 euro per sostenere le necessità della casa. “Sono enormemente colpito per la generosità e la solidarietà mostrata dai maltesi, che nonostante tutto quello che sta avvenendo hanno fatto questo dono meraviglioso”, dichiara don Martin Micallef, direttore della Casa, che nei mesi scorsi aveva visto cancellati tanti eventi che normalmente sono occasione per raccogliere fondi.

Nel messaggio di ringraziamento, Id-Dar tal-Providenza fa sapere che “in linea con le politiche approvate dall’arcidiocesi di Malta, le donazioni in contanti superiori a 5mila euro e altre donazioni e promesse superiori a 10mila euro da individui e aziende sono soggette a un processo di verifica”. In particolare Id-Dar tal-Providenza ha richiesto ulteriore documentazione a seguito dell’impegno di 500mila euro da parte di Catco Group Capital Investment, una compagnia con sede in Tunisia, anticipando che la valutazione sarà fatta “non solo sulla documentazione fornita, ma anche sui comportamenti”.