Diocesi: Terni, oggi webinar sul pittore Tiberio d’Assisi per la rassegna “IncontArti oltre l’immagine”

Un webinar, a cura della professoressa Maria Rita Silvestrelli, per illustrare la figura storica e artistica di Tiberio d’Assisi, “un pittore ‘osservante’ al tempo di Raffaello”, che ha dipinto un affresco rappresentante la Madonna in trono fiancheggiata da santi nell’oratorio dedicato a Sant’Antonio da Padova del convento di San Francesco in Stroncone. Si svolgerà oggi, 4 gennaio, dalle 17, sui canali social della diocesi di Terni-Narni-Amelia, del Museo diocesano e capitolare di Terni. L’evento rientra nel programma pensato dai Musei ecclesiastici umbri (Meu) nell’ambito del progetto “IncontArti oltre l’immagine”, sostenuto e promosso dalla Regione Umbria.

Attraverso un ricco programma di eventi culturali, i nove musei che vi partecipano stanno accompagnando le persone in questo tempo di Natale ad andare oltre l’opera d’arte ed entrare così nel mistero che rappresenta. Il percorso offerto dai Musei ecclesiastici umbri vuole essere “un contributo a vivere meglio questo tempo con l’ausilio e la conoscenza dell’immenso patrimonio di opere d’arte, frutto della fede del territorio umbro e gustarlo in tutta la sua bellezza e profondità”.

Tiberio Ranieri di Diotallevi, detto Tiberio d’Assisi, è stato un pittore italiano del Rinascimento, nato verso il 1470 e morto fra l’aprile e l’agosto 1524. Numerosi documenti ne attestano l’attività in Umbria, ma soprattutto ad Assisi e a Perugia. Tra le sue opere, la Madonna col Bambino fra i Ss. Girolamo e Francesco, del 1502, nella Pinacoteca Vaticana cui è prossima di stile la Madonna col Bambino nella chiesola detta la Madonna di Braccio a Perugia. Opera giovanile anche la tavola rappresentante il Crocifisso e quattro santi in San Francesco d’Assisi. Nel 1506 dipinse nella cappella di San Bonaventura, a Santa Maria degli Angeli, san Francesco con i suoi compagni e varie sante. Firmato e datato (1509) è l’affresco in San Francesco a Stroncone con la Madonna in trono fiancheggiata da santi.