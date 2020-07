Diocesi: Caritas Ambrosiana, in agosto 48 “angeli della spesa” agli Empori della solidarietà

“Andiamo incontro a un autunno difficile a causa dell’arresto delle attività economiche durante il lockdown. Non sappiamo a settembre se ci sarà una ripresa e se sarà per tutti. In questo scenario d’incertezza, la solidarietà tra le persone è il capitale più importante che dobbiamo preservare e di cui dobbiamo avere cura”. Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana, presenta l’iniziativa milanese degli “angeli della spesa”: sono 48 le persone che ad agosto hanno scelto di fare i volontari agli Empori della Caritas. Gualzetti osserva: “La risposta al nostro appello per gli Empori dimostra che fortunatamente il virus non lo ha intaccato, anzi al contrario, ha ancora di più motivato le persone”. Gli “angeli della spesa” sono i volontari che dalla prossima settimana per tutto il mese di agosto entreranno in servizio agli Empori della solidarietà, portando a casa delle persone ciò che viene “acquistato” nei minimarket. I minimarket dove si acquistano prodotti di prima necessità senza denaro ma con una tessera a punti, resteranno aperti questa estate “per far fronte all’accresciuta domanda di aiuti dovuta al coronavirus”.

“Le persone che hanno offerto il loro aiuto – spiega una nota Caritas – hanno un’età compresa tra i 18 e i 68 anni, sono più donne (28) che uomini (20). E hanno esperienze di vita molto diverse tra loro. Ci sono professionisti in carriera. Ma anche chi nel mondo del lavoro non è ancora entrato. E altri che ne sono usciti per raggiunti limiti di età. Un quarto di loro non ha mai svolto attività di volontariato prima d’ora, un quinto non sapeva dell’esistenza degli Empori. Tra i professionisti c’è chi spiega di scegliere l’estate per fare del volontariato perché è il periodo dell’anno in cui ha più tempo libero. Tra chi non ha mai fatto esperienze di questo tipo in precedenza, c’è chi dichiara di aver accettato l’invito della Caritas per dare il proprio contributo in questo momento particolarmente difficile per il Paese”. Gli “angeli della spesa” si occuperanno dell’accoglienza delle persone e aiuteranno gli operatori a tenere in ordine il magazzino e a disporre sugli scaffali i prodotti negli Empori della solidarietà di Varese, Saronno, Garbagnate, Molteno, Milano Barona, Milano Lambrate, Milano Niguarda. La loro attività si svolgerà dal 3 al 31 agosto.