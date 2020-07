Oggi Roberto Speranza, ministro della salute italiano, ha partecipato in teleconferenza al G-7 dei ministri della Salute. Il vertice è stato l’occasione per un confronto sull’evoluzione del quadro epidemiologico su scala globale. “La collaborazione istituzionale e la solidarietà internazionale tra Paesi sono le chiavi per una soluzione positiva della crisi innescata dal Covid-19. Soltanto insieme possiamo sconfiggere questa pandemia”, ha dichiarato Speranza.