Coronavirus Covid-19: America Latina e Caraibi, superati i 4 milioni e mezzo di contagi e i 190mila morti

Il numero dei contagiati accertati per Covid-19 nell’area dell’America Latina e Caraibi sfonda un altro muro, quello dei 4 milioni e mezzo di contagiati, con oltre 190mila morti, al termine di un’altra giornata drammatica, con un nuovo picco in Brasile (circa 71mila nuovi contagiati e oltre 1.500 morti). Preoccupa anche la situazione della Colombia, con oltre 10.000 contagi al giorno nelle ultime 48 ore e circa 400 vittime ieri. Sopra i 5mila contagi quotidiani anche Messico e Perù.

Il numero totale dei contagiati nell’area, secondo una ricognizione effettuata del Sir, è di 4.644.924 positivi e di 191.983 morti accertati.

Questo, in dettaglio, il bilancio dei principali Paesi: Brasile 2.555.518 positivi e 90.188 decessi, Messico 408.449 e 45.361, Perù 400.383 e 18.816, Cile 351.575 e 9.278, Colombia 276.055 e 9.454, Argentina 178.996 e 3.288, Ecuador 83.193 e 5.623, Bolivia 73.534 e 2.808, Repubblica Dominicana 66.182 e 1.123, Panama 63.269 e 1.374.