Coronavirus in Burundi: Salesiani continuano campagne di sensibilizzazione e prevenzione

In Burundi i Salesiani della parrocchia di Rukago continuano nella lotta contro la diffusione del Covid-19, diventata priorità per il governo da quando è stato eletto democraticamente il nuovo presidente Évariste Ndayishimiye. Ne dà notizia l’agenzia Ans. Con il sostegno finanziario della Procura missionaria salesiana della Polonia, i salesiani di Rukago, in collaborazione con il distretto sanitario di Gahombo, hanno organizzato una sessione di sensibilizzazione per i presidi delle scuole e i rappresentanti degli insegnanti e hanno fornito punti per il lavaggio delle mani a 8 chiese, 5 scuole e all’Oratorio Don Bosco. Inoltre, hanno fornito cibo alle famiglie vulnerabili, in particolare alla popolazione dei Pigmei. La parrocchia ha svolto una capillare campagna di prevenzione.