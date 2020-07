Cinema, FEdS, al via oggi il “Lecco Film Fest – Donne oltre gli schermi”

Si apre oggi la prima edizione del “Lecco Film Fest – Donne oltre gli schermi”, la rassegna cinematografica promossa da Fondazione Ente dello Spettacolo (FEdS), Rivista Del Cinematografo e Confindustria Lecco e Sondrio, che quest’anno avrà come tema portante l’orizzonte femminile. La cerimonia di apertura dell’evento – realizzato in collaborazione con il Comune di Lecco e la parrocchia S.Nicolò/comunità pastorale Madonna del Rosario, con il patrocinio dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei – si terrà oggi, alle ore 11, nel Cortile di Palazzo Bovara, in piazza Diaz 1.

Dopo l’inaugurazione, la prima delle numerose tavole rotonde che animeranno queste quattro giornate di festival: “Tempo di coraggio, tempo di donne”, il tema al centro del dibattito, a cui parteciperanno il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, la direttrice generale culturale Bam (biblioteca degli Alberi di Milano) Francesca Colombo, la prorettrice delegata del Politecnico di Milano per il polo di Lecco Manuela Grecchi e Giulia Aondio, presidentessa Soroptimist Club Lecco. Sarà l’occasione per toccare il tema del protagonismo femminile, così concreto nei fatti ma non ancora adeguatamente riconosciuto a livello istituzionale.

Il pomeriggio del Lecco Film Fest riparte alle 17.30, in piazza Garibaldi, con il talk “Fatti bella per te” in un incontro con la cantautrice italiana Paola Turci, intervistata da Daniele Bellasio, direttore comunicazione dell’Università Cattolica di Milano.

Alle 18.30 spazio al talk show “Protagoniste al lavoro”, storie e testimonianze di donne che si sono affermate nel mondo del lavoro e dell’impresa, con gli interventi di Maria Anghileri, direttore operativo del Gruppo Eusider, della youtuber Tess Masazza, di Anastasia Plazzotta, titolare di Wanted Cinema (etichetta distributiva tutta al femminile), di Antonella Sciarrone Alibrandi, prorettrice dell’Università Cattolica, e di Paola Turci.

La serata si apre invece alle 21, sempre sul palco di piazza Garibaldi, con l’intervista all’attrice e cantante Violante Placido, che risponderà alle domande di Gianluca Arnone, della Rivista del Cinematografo, Alle 21.30 infine in programma la proiezione del film “Piccole Donne” di Greta Gerwig con Emma Watson nel ruolo di “Meg” March.