Coronavirus Covid-19: Caritas Ecuador, aiuti a quasi 650mila persone negli ultimi 4 mesi

Sono in totale 641.056 le persone che hanno ricevuto assistenza e che sono state accompagnate dalla Caritas dell’Ecuador, durante gli ultimi 4 mesi, segnati dall’emergenza Covid-19. Di questi, 396.535 sono donne e 244.521 uomini. Del totale delle persone accompagnate, 277.862 sono minorenni, 37.608 anziani e 12.067 persone con disabilità. Lo si legge in un report elaborato dall’organismo ecclesiale, attraverso una consultazione capillare delle Caritas dislocate in tutto il Paese.

Tra i servizi dati alle famiglie, spicca la consegna di beni alimentari (758.525 kit), seguito da kit igienici (58.060). La Caritas ha garantito anche alloggio provvisorio o definitivo per famiglie in situazione di vulnerabilità e con poche risorse.

Inoltre, sono state date forniture per la prevenzione e attrezzature per la bio-sicurezza, sia per il personale e i volontari della Caritas sia per le famiglie accompagnate. L’azione della Caritas si è concretizzata in 587 parrocchie, con consegna di cibo, cure mediche, mense.

“Ringrazio tutti coloro che hanno condiviso il loro pane, fatto donazioni finanziarie e hanno permesso alla Caritas in questo momento di continuare ad essere la carezza della Chiesa – afferma mons. Julio Parrilla, vescovo di Riobamba e presidente di Caritas Ecuador -. Vi chiedo di non far cessare la vostra solidarietà, poiché il momento del bisogno non è passato. Molte famiglie devono affrontare un futuro difficile e incerto. Grazie alle équipe diocesane e nazionali della Caritas. Grazie ai benefattori. Grazie al personale sanitario, ai medici, alle infermiere e agli assistenti che danno la vita in modo che gli altri possano avere la vita”.