Diocesi: Caltanissetta, continua il ponte di solidarietà da Taiwan. Domani saranno consegnati mascherine, guanti e termoscanner

Continua il ponte di solidarietà tra l’ambasciata di Taiwan presso la S. Sede e la diocesi di Caltanissetta. Domani, venerdì 31 luglio, alle 12 nella sala del Museo diocesano, la prima consigliera dell’Ambasciata, Begonia Tsai, consegnerà ufficialmente al vescovo Mario Russotto il contenuto di un tir che è già in viaggio verso Caltanissetta. Saranno donati 30.000 mascherine di tipo Ffkn 95, 20.000 paia di guanti chirurgici e 200 termoscanner per la misurazione della temperatura.

Come ricorda una nota della diocesi, “è un altro segno di solidarietà, il terzo intervento in pochi mesi, per fronteggiare la pandemia nel nostro territorio al quale la Repubblica di Taiwan è particolarmente legata grazie all’opera svolta negli ultimi anni dai nostri missionari, in particolare da padre Calogero Orifiamma”.

Il materiale sanitario sarà distribuito nel territorio diocesano dalla rete della Caritas, diretta da Giuseppe Paruzzo, che sarà presente alla consegna di domani.

“Il respiro della mondialità che attraversa la presenza missionaria e solidale della diocesi nissena – conclude la nota – costruisce legami importanti di condivisione e di solidarietà che in questi mesi di emergenza-pandemia sono stati la risposta più efficace e il metodo migliore per fronteggiare l’insidia del contagio nello spirito dell’amicizia tra i popoli”.