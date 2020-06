Principato di Monaco: riprendono le attività diocesane. Il 18 giugno “happy hour spirituale” per i giovani

Nel Principato di Monaco le celebrazioni sono riprese dal 4 maggio: per qualche settimana ci si poteva recare in chiesa con mascherine e distanziamento fisico, mentre continuava la diretta streaming delle messe, raccomandata per i più anziani o fragili. Ora il servizio d’informazione dell’arcidiocesi ha reso noto che cessa la diretta streaming delle celebrazioni. Per tutto il tempo del confinamento sul canale YouTube della diocesi erano disponibili lodi e messa nei giorni feriali e poi la messa domenicale. Sono riprese le riunioni degli organismi diocesani e alcuni incontri, come l’assemblea generale degli scout, che per la prima volta hanno incontrato il 3 giugno il nuovo vescovo Dominique-Marie David. Ma ci sono attività che proseguono solo in streaming: è il caso della conferenza di padre Alain Goinot, l’esorcista della diocesi, che la sera di mercoledì 10 giugno terrà un incontro sui cosiddetti “ultimissimi”: stando “comodi sul divano” si potrà sentire parlare di “paradiso, inferno, giudizio finale e fine del mondo” attraverso il proprio smartphone, tablet o smart-tv. In caso di dubbi sarà attiva la chat per porre le domande al relatore. Sarà invece in presenza l’happy hour del 18 giugno per i giovani, ma con la mascherina e solo in 25; non si potrà mangiare né bere al termine dell’incontro; quindi solo nutrimento spirituale, pregando e cantando insieme.