Coronavirus Covid-19: Università Europea Roma, durante il lockdown continuata la riflessione sulla relazionalità

Si è concluso all’Università Europea di Roma il percorso di “Eccellenza umana”. L’iniziativa è giunta alla decima edizione con l’obiettivo di accompagnare i ragazzi in un cammino alla scoperta di se stessi, per “donare autenticità alla propria esistenza”. In seguito all’emergenza sanitaria, la seconda parte del percorso si è tenuta in videoconferenza. Gli incontri sono stati tenuti da tre docenti di Psicologia. “Ciascuno ha toccato il tema della relazionalità da diversi punti di vista: la relazione con noi stessi, il rapporto con gli altri in un piccolo gruppo (ad esempio la famiglia o gli amici) e la relazione nei grandi gruppi”, informa una nota dell’Università. “Abbiamo cercato di aiutare i giovani a sviluppare relazioni autentiche – spiega Giovanni Intra Sidola, responsabile dell’area di Eccellenza dell’Ufficio di Formazione integrale dell’ateneo -. Siamo in un’epoca di grandi comunicazioni. Le nuove tecnologie ci permettono di entrare in contatto facilmente con persone in ogni parte del mondo. Ma qual è la qualità delle nostre relazioni? In quale modo comunichiamo con gli altri? I nostri professori hanno riflettuto con i ragazzi su questi ed altri temi, in un periodo in cui la paura del virus rischia di compromettere seriamente i rapporti con gli altri”.