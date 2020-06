Coronavirus Covid-19: Biagio Conte, appello dopo 9 giorni di digiuno. “Ora ricostruire una vita più giusta”

Da nove giorni il missionario laico Biagio Conte prega e digiuna, nutrendosi solo dell’Eucarestia, in una grotta dell’entroterra della Sicilia. E da lì lancia un nuovo appello per mettere in guardia dal “dilagare dei vizi e delle dipendenze negative”, annunciando che continuerà la sua astinenza dal cibo. Un messaggio che guarda al “dopo-virus” affinché “non ricadiamo nei tanti errori del passato, schiavi di una corsa frenetica al materialismo e al consumismo, accumulando così ricchezze inutili e controproducenti”. “Adesso diamoci da fare, è tempo di ‘ricominciare’, è tempo di ‘ricostruire’ una vita più corretta e giusta per il bene nostro, del nostro prossimo, del nostro simile e di tutta l’umanità. Adesso è doveroso convertirsi al bene e al giusto vivere e così scopriremo che questo virus non è stato inutile ma causa di un vero cambiamento”. Quindi, un incoraggiamento a “ricominciare una vita nuova, contribuendo così ad aiutare i più bisognosi e i più dipendenti dai vizi. E così tutti insieme per costruire un mondo migliore”. Infine, la richiesta di “fare attenzione a non ritrovarci in una possibile ricaduta nel virus”.