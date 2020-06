Coronavirus Covid-19: Polonia, sessione plenaria dei vescovi rinviata a data da definirsi

“A causa dell’obbligo d’isolamento nel caso di contatto con persona infetta da Sars-CoV-2 è stata rinviata a data da destinarsi la 386ª sessione plenaria dell’episcopato polacco”: lo ha reso noto il portavoce dei vescovi don Paweł Rytel-Andrianik. Il presule ha aggiunto inoltre che il presidente dei vescovi mons. Stanisław Gądecki prevede che l’incontro dell’episcopato potrà svolgersi alla fine del mese di giugno presso la sede della Conferenza a Varsavia. La plenaria, inizialmente prevista dal 14 al 16 giugno prossimo, è stata procrastinata in quanto il 2 giugno scorso, presso la Segreteria della Conferenza episcopale, si è presentata una persona successivamente risultata positiva al tampone rilevante la presenza degli anticorpi contro il coronavirus. L’8 giugno la Segreteria dei vescovi polacchi è stata informata dell’accaduto. “Così, il personale della Segreteria, essendo in quarantena obbligatoria, imposta dalle autorità sanitarie nazionali in caso di contatto con persone infette, e guidata dal segretario generale dei vescovi mons. Artur Miziński, non può adempiere all’obbligo statutario di preparare la sessione plenaria dell’episcopato”, ha spiegato al Sir don Rytel-Andrianik.