Coronavirus Covid-19: Gerusalemme, riaperto dopo due mesi e mezzo San Pietro in Gallicantu

Lunedì 1° giugno San Pietro in Gallicantu, a Gerusalemme, ha riaperto le sue porte a pellegrini e turisti dopo due mesi e mezzo di chiusura imposti dalle autorità civili a causa della crisi sanitaria e dei rischi di diffusione di Covid-19. Lo riferisce il Patriarcato Latino di Gerusalemme che informa che i Padri Assunzionisti e le Suore Oblate dell’Assunzione, che animano il Luogo Santo sin dalla sua creazione, stanno gradualmente riprendendo la missione che li ha portati in Terra Santa: accogliere i pellegrini. “Abbiamo fatto la scommessa, certamente rischiosa, di riaprire le nostre porte il 1 ° giugno”, afferma padre Cézar, economo di San Pietro in Gallicantu da quasi tre anni. “Parlo di rischio, perché i voli internazionali non sono ancora ripresi, solo pochi visitatori locali sono venuti dalla riapertura e finora non sappiamo bene che cosa accadrà nel prossimo futuro”. La riapertura, infatti, comporta il ritorno della maggior parte dei dipendenti del sito, compresi quelli che lavorano direttamente con i visitatori, anche se al momento questi ultimi sono molto pochi. “Ho annunciato ai dipendenti che la riapertura aveva un prezzo e che avremmo dovuto ridurre le ore di tutti”, ha detto l’economo. “È un compromesso indispensabile per non andare troppo in perdita. Ritornare agli stessi orari di prima della crisi, quando la situazione è ben lontana dal completo ritorno alla normalità, ci porterebbe soltanto a ridurre ulteriormente il numero di dipendenti “.

“La riapertura è soprattutto simbolica”, afferma Cyril, volontario dallo scorso settembre. “È la vocazione di San Pietro quella di accogliere le persone, da qualsiasi parte provengano. Anche se al momento i visitatori sono estremamente rari e probabilmente sarà necessario attendere fino a settembre per una ripresa completa dell’arrivo dei pellegrini, è importante far vedere che il sito è aperto. Ciò potrebbe anche sgombrare la strada contribuendo alla liberazione delle menti”. “Il confinamento fisico è certamente alle nostre spalle, ma esiste una forma di confinamento mentale”, secondo padre Cézar. “Stiamo comunque scommettendo che, più velocemente di quanto pensiamo, le menti ricominceranno a sentirsi libere. In particolare, attraverso il passaparola, le persone, i gruppi torneranno e l’accoglienza dei pellegrini a San Pietro riprenderà in proporzioni che giustificano la riapertura del sito. Un taxi si è fermato l’altro giorno di fronte a San Pietro e ha notato la riapertura. Anche un pullman è passato di qui. E lunedì abbiamo ricevuto la visita di un gruppo di una scuola israeliana di guide. È probabile che queste persone spargano la voce, speriamo che questo attiri un certo numero di visitatori”. San Pietro in Gallicantu ricorda il pianto dell’apostolo Pietro dopo aver rinnegato Gesù.