Diocesi: Alessandria, online il percorso dell’Assemblea pastorale. Il vescovo Gallese, “rendere fecondo questo tempo”

“Questo tempo non è semplicemente un tempo di distanziamento sociale, ma è anche un tempo in cui molte persone hanno uno sguardo diverso sulla realtà. Così forse abbiamo maturato in noi in questo tempo anche uno sguardo diverso sulla Chiesa: l’esserci staccati dalla celebrazioni comuni, dalle attività delle nostre comunità, forse ci ha aiutato in questo momento di distacco a rimetterle a fuoco sotto una luce nuova. Questo tempo credo che sia in ogni caso fecondo e noi dobbiamo imparare a fare di ogni tempo un evento di bene”. Lo afferma il vescovo di Alessandria, mons. Guido Gallese, presentando il percorso online dell’Assemblea diocesana che, tradizionalmente prevista per Pentecoste, non si è potuta tenere in presenza per le normative di contrasto alla diffusione del coronavirus Covid-19.

Il percorso si apre con un video introduttivo “con le istruzioni – spiega il vescovo – per accompagnarvi a discernere quale delle sette lettere dell’Apocalisse potrebbe essere quella che maggiormente si riferisce alla vostra comunità. Soffermatevi su una, quella che può riguardare in modo diretto uno degli aspetti principali della vostra comunità, e da quella trarrete l’insegnamento, da quella lettera scritta nell’Apocalisse dal Signore per voi oggi”. Passo dopo passo, i fedeli alessandrini sono invitati al discernimento, alla lettura e alla comprensione delle sette lettere dell’Apocalisse; spazio poi alla Lectio divina per concludere con la possibilità di lasciare il proprio “contributo pastorale” attraverso la compilazione di un modulo online in cui possono essere indicati suggerimenti che “saranno oggetto di discernimento da parte del vescovo e dei suoi collaboratori per le indicazioni pastorali del prossimo anno”.