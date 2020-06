(foto Ufficio Stampa di Palazzo Chigi)

“Il Covid-19 non è sconfitto. In Europa la situazione è migliorata, ma i dati che in questi giorni arrivano da molte parti del mondo sono preoccupanti. È importante insistere con la cooperazione internazionale sulla ricerca, sul vaccino e sulla riforma dell’Oms”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, che questo pomeriggio ha partecipato in teleconferenza al vertice con i ministri della Salute del G7.