Diocesi: Frosinone, Museo, Archivio e Biblioteca aderiscono al progetto SifCultura. Una card per accedere ai siti della provincia

“Una bella occasione per scoprire, riscoprire e valorizzare la nostra terra, promuovendo un turismo sostenibile e in sicurezza”: motivano così dalla diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino l’adesione al progetto SifCultura (Sistema integrale frusinate per la cultura). Si tratta di un progetto della provincia di Frosinone che permette di accedere ai siti culturali del territorio che partecipano al circuito e agli eventi promossi dagli enti collegati, comprando una card annuale del costo di 5 euro. La diocesi partecipa al progetto con il Museo diocesano di Ferentino (Fr), la Biblioteca diocesana e gli Archivi storici di Ferentino e Veroli. Il Museo diocesano, aperto ogni fine settimana, e l’Ufficio beni culturali della curia a Frosinone rientrano inoltre tra i luoghi dove è acquistabile la card del circuito, i cui proventi vanno a finanziare le attività delle attrazioni culturali aderenti al progetto. Il sistema, nato per una gestione efficiente dei luoghi della cultura, vuole “rendere effettiva la conservazione, la valorizzazione e la fruizione pubblica del patrimonio culturale in tutte le sue forme, il cui valore fondante ed essenziale concorre a mantenere e a migliorare il benessere e la qualità di vita delle comunità di riferimento”, si legge nell’accordo istitutivo. In questa fase dell’emergenza sanitaria, per garantire la sicurezza, è previsto un accesso di domenica a 16 musei, con prenotazione per posta elettronica e compilazione di un’autodichiarazione per la prevenzione del Covid-19 per tutti gli utenti. Per informazioni: https://sifcultura.it/.